La decima luna Il ritorno di Moon in June

“Decima luna“ per Moon in June: con questo suggestivo nome, la rassegna ideata e coordinata da Patrizia Marcagnani festeggia dieci anni di musica, visioni e coraggio e lancia i primi, strepitosi concerti della stagione, tra grandi nomi e giovani emergenti. "Trovare artisti che vadano oltre il giro dei soliti nomi – dice Patrizia Marcagnani – è una sfida che ci piace affrontare ogni anno: cercare voci autentiche, talenti fuori rotta, esperienze artistiche che possano mettere d’accordo sensibilità diverse. E anche quest’anno le sorprese non mancano".

Moon in June inizia il suo viaggio ad Assisi con il ritorno in Umbria di Fiorella Mannoia (foto sopra), il 14 maggio al Lyrick con “Sinfonica“, viaggio tra i suoi grandi successi arricchiti dall’eleganza e la potenza di un’orchestra sinfonica. La stagione entra poi subito nel vivo con le due giornate all’Isola Maggiore di Tuoro: il 21 e 22 giugno c’è il “festival” vero e proprio, nel luogo storico dove tutto è iniziato con il concerti al tramonto e il titolo “La decima luna”. Sabato 21 giugno alle 18.45 l’evento speciale, il ritorno di Vinicio Capossela (foto sotto), protagonista di “Sirene”, nuovo progetto originale e visionario che esplora il mito delle sirene tra parole, suoni e suggestioni marine, con la sua inconfondibile teatralità. Ad aprire la serata il cantautore Renzo Rubino. Domenica 22 doppio appuntamento dalle 18.45, tra parole, musica e poesia. L’Isola Maggiore accoglie Dente, tra i più brillanti cantautori della scena contemporanea e a seguire l’emozione e la sperimentazione de “Il dominio della luce”, il nuovo progetto firmato da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. Prevendite online su Boxol e Dice. Venerdì 27 giugno alle 21, a Castel Rigone due tra le più innovative musiciste italiane: Laura Agnusdei, tra sax ed elettronica e Valentina Magaletti, batterista e percussionista (prevendite su Dice).

Nuovo evento domenica 29 giugno quando Moon in June si trasferisce alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago per ospitare Noa, una delle voci più straordinarie della scena internazionale: con la sua band e il suo stile elegante proporrà i brani più iconici del suo repertorio tra jazz, pop, musica mediterranea e world music. La serata sarà impreziosita dalla special guest Miriam Toukan, artista palestinese di forte sensibilità e impegno: la musica si fa così incontro tra mondi e culture diverse (prevendite su Boxol). E ancora alla Rocca Medievale venerdì primo agosto, toccherà a Shablo, reduce dal successo di Sanremo per una tappa, nella sua Umbria, dello “Street Jazz Tour”. Ospiti speciali del producer che vive a Piegaro saranno Tormento, leggenda del rap italiano, Joshua, rapper e Mimì, rivelazione di X Factor. Prevendite su TicketOne.

Sofia Coletti