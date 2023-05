La danza di Sciarroni chiude la stagione di Terni

Termina nel segno della danza la Stagione 2223 del Teatro Secci di Terni. Oggi, con due repliche previste alle 18 e alle 20 nello spazio esterno del Caos, il Centro Arti Opificio Siri, va in scena “Save the last dance for me“ (nella foto) del coreografo e danzatore Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza 2019. Nello spettacolo, Sciarroni lavora insieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini sui passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli uomini e risalente ai primi del ‘900: fisicamente impegnativa, quasi acrobatica, prevede che i danzatori abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. Il lavoro nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli Filuzziani che ha ridato vita a questa antica tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60. Acquisto dei biglietti online su www.teatrostabile.umbria.it.