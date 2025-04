La corsa della città Torna la Grifonissima. Pisello: "Patrimonio sportivo e sociale"

Domenica 11 Perugia si anima con i colori della Grifonissima. La storica corsa cittadina prenderà il via da Corso Vannucci, per concludersi come da tradizione allo Stadio Santa Giuliana, luogo simbolo dello sport perugino. Tempi e modi della tsracittadina sono stati illustrati ieri alla sala Rossa, presente l’assesosre allo sport Pierluigi Vossi, Federico e Sergio Cenci della Fondazione Avanti Tutta.

Gianluca Pisello, anima storica della Grifonissima, ha voluto sottolineare come l’evento sia da sempre un punto di riferimento non solo per gli amanti della corsa, ma per l’intera comunità. Pisello, che da tempo collabora come volontario sia per l’organizzazione della manifestazione sia per la Fondazione Avanti Tutta, ha ricordato poi l’importanza di tramandare la Grifonissima come patrimonio culturale e sociale della città. La manifestazione si svolgerà domenica 11 maggio. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in Piazza IV Novembre. La partenza sarà data alle 9.30; dopo cinque minuti sarà dato il via per il percorso a passo libero “Grifonissima 3”. Tutti i percorsi si concluderanno all’interno dello Stadio comunale di Santa Giuliana con ingresso dal lato Via Cacciatori delle Alpi. La prima parte dei due percorsi sarà comune: i due itinerari si divideranno a Piazza Garibaldi in cui saranno poste opportune ed evidenti segnalazioni. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Come iscriversi: c’è la possibilità di farlo on line al sito www.icron.it o nella sede di Avanti Tutta (Piazza Umbria Jazz, all’interno della Stazione del Minimetrò) fino a giovedì 8 maggio.