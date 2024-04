La Corsa all’Anello. Tradizione e futuro

Tutto pronto per la 56esima eidzione della Corsa all’Anello. La Festa prenderà il via il 24 aprile (fino al 12 maggio), in onore delSanto patrono Giovenale, e si susseguiranno una serie di eventi che culmineranno con la gara equestre al Campo de li Giochi. Andrà in scena la sfida tra i nove cavalieri dei tre Terzieri di Mezule, Fraporta, Santa Maria che difenderanno i loro colori, contendendosi l’anello d’argento. Tema portante di quest’ anno sarà la “terra“. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Lorenzo Lucarelli, Federico Montesi (presidente associazione Corsa all’Anello), Emiliano Luciani (responsabile della comunicazione) e Michele Francioli (presidente del Consiglio comunale con delega alla Corsa all’Anello). Diversi gli eventi tradizionali e le celebrazioni religiose che si alterneranno: dalle Giornate Medievali (27 aprile Mezule, 28 aprile Santa Maria, primo maggio Fraporta) alle ambientazioni permanenti che si potranno ammirare fino al 12 maggio; dalle Benedizioni dei cavalieri al Mercato medievale di arti e mestieri; dalla Corsa storica nella Platea Major (3 maggio) al Grande Corteo Storico (11 maggio) fino alla Corsa all’Anello ufficiale (12 maggio) al termine della quale emergeranno il Terziere vincitore e il miglior cavaliere in campo. Senza dimenticare, in gran chiusura, l’assegnazione del Bravio che in questa 56esima edizione è stato realizzato dall’artista Laura Santamaria, “La distanza tra me e il presente”. Durante tutto il periodo della Festa, come di consueto, il programma sarà arricchito da esibizioni a cura dei gruppi dei musici, degli sbandieratori e degli arcieri. Vicoli e piazze faranno da scenario a spettacoli teatrali, momenti di giocoleria, danza storica. Osterie e forni dei tre Terzieri saranno aperti durante tutto il periodo della Corsa all’Anello.