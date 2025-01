La comunità in festa per il patrono

GUALDO TADINO - La festa patronale del Beato Angelo prende avvio alle 18 di oggi in cattedrale con la liturgia dei Vespri presieduti dal vescovo mons. Domenico Sorrentino. Segue l’offerta da parte del Comune dell’olio per la lampada votiva che arde di fronte all’urna del Beato. Alle 20.45 c’è una veglia di preghiera, seguita da una processione in direzione del quartiere del Biancospino; che verrà raggiunto in contemporanea da un consistente gruppo di persone, partite dall’Eremo, e che hanno seguito l’antico itinerario verso il borgo cittadino. Insieme assistono alla fioritura invernale delle spine: si chiude con preghiera e benedizione. Alle 17, nella chiesa di San Francesco, viene inaugurata la mostra fotografica “Una giornata particolare“, che documenta con 37 grandi immagini, realizzate da esponenti del Fotoclub, momenti della grande processione del 1° settembre con l’urna del Beato Angelo nel centro storico.