La città piange Vincenza Mari. Ha fatto la storia del volley locale

Lutto nel mondo dello sport e del’imprenditoria spoletina: si è spenta la storica presidente della società di pallavolo Marconi Monini Spoleto, Vincenza Mari. Da tempo era alle prese con la malattia ed era ricoverata all’ospedale di Foligno, dove il suo cuore si è fermato per sempre. Originaria della frazione di Bazzano in cui viveva con la famiglia, ha lavorato nell’azienda Monini, ricoprendo un ruolo apicale nel settore amministrativo. Proprio grazie all’azienda Monini, sponsor della società di pallavolo, si è avvicinata a questo sport di grande tradizione a Spoleto, ricoprendo il ruolo di presidente nel momento più glorioso. Tra il 2015 ed il 2018 la squadra spoletina ha partecipato per ben tre volte al campionato di serie A2 disputando in due stagioni la finale play off e sfiorando la promozione in SuperLega. La presidente Mari ha sempre posto grande attenzione verso i giovani sportivi, motivo d’orgoglio della società ed ha sempre avuto una particolare sensibilità verso i più giovani. Di recente chiusa l’era del professionismo ha traghettato la pallavolo spoletina verso la nuova era, fondando la Nuova Pallavolo Spoleto. "Apprendiamo con immenso dolore la notizia della scomparsa della nostra insostituibile Vincenza Mari – commentano dalla società -, è un giorno triste per la pallavolo umbra e spoletina in particolare. Sotto la sua presidenza abbiamo ottenuto straordinari successi e riconoscimenti in tutta Italia. Il pensiero va ai suoi cari e alla famiglia Monini, azienda alla quale ha dedicato tanti anni della sua vita". Vincenza Mari ha ricoperto anche il ruolo di vice presidente della Fipav Umbria. Ad esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia è anche l’amministrazione comunale nella persona del indaco Andrea Sisti. "Abbiamo appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Vincenza Mari. La sua passione e professionalità sono stati sempre un esempio per i tanti sportivi e le tante persone che hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di collaborare con lei. Sotto la sua guida la Monini Marconi, a cui è seguita l’esperienza della Nuova Pallavolo Spoleto, ha raggiunto risultati importanti, facendo vivere ai tanti appassionati di volley di Spoleto e dell’Umbria incredibili momenti di sport. La sua disponibilità, la tenacia con cui ha sempre dimostrato di saper affrontare le vicende umane e lavorative resterà sempre nei nostri cuori, un’immagine indelebile e indimenticabile di una magnifica donna". I funerali si terranno oggi alle 15 alla chiesa di San Gregorio.