La Città del Cioccolato . Superato il milione di euro: "Ci hanno dato fiducia"

Missione compiuta. La campagna di Equity Crowdfunding lanciata per la Città del Cioccolato si chiude con il botto e supera di slancio l’obiettivo massimo di un milione di euro. Merito della straordinaria adesione di 198 investitori che hanno permesso di raccogliere 1 milione 025.914 euro grazie ai quali la società Destinazione Cioccolato ha più che triplicato (+342%) il goal minimo di raccolta, fissato sulla piattaforma Mamacrowd in 300mila euro, collocando sul mercato il 9,09% delle proprie azioni. Viene confermato il valore post money della stessa società in 11 milioni di euro. I dati sono stati forniti ieri e testimoniano il forte interesse nei confronti della Città del Cioccolato, il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato che sta nascendo all’ex Mercato Coperto.

Entrando nel dettaglio delle quote sottoscritte ci sono 161 investitori per la Quota Latte (da 300 a 5.000 euro), 35 investitori per la Quota Gianduja (da 5.000 a 100.000 euro) e 2 per la Quota Extra Fondente (da 200.000 euro). Si tratta della Cafim Consulting, la holding della famiglia Caporali e azionista di controllo del gruppo Liomatic e Banca Cortona. Già al lancio della campagna, la famiglia Caporali aveva testimoniato la sua adesione convinta al progetto. Tra gli investitori anche un numero significativo di aziende del Distretto del Cioccolato di Perugia, due aziende di Modica e una del cioccolato torinese. Al termine delle fasi di formalizzazione della campagna, sarà organizzato un evento pubblico con tutti gli investitori.

Intanto è forte la soddisfazione per il risultato considerando che Destinazione Cioccolato non è ancora operativa sul mercato, visto che ha iniziato i lavori di realizzazione della Città del Cioccolato l’estate scorsa. "Gli investitori hanno dato fiducia al nostro progetto" dice il presidente Vasco Gargaglia che ricorda la concessione trentennale, il finanziamento di 6 milioni già deliberato e un business plan molto promettente. Le risorse serviranno a rafforzare le azioni di marketing, creare un Osservatorio, sostenere le filiere produttive e progetti di inclusività sociale all’interno della Città del Cioccolato. Quanto ai tempi, a primavera aprirà il Chocolate Bar della Terrazza del Mercato Coperto e nel secondo semestre del 2025 verrà inaugurata la Città del Cioccolato.

Sofia Coletti