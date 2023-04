La città dei supermercati Eurospin a Santa Sabina, con una nuova rotatoria

Un altro supermercato. Stavolta a Santa Sabina, lungo strada Corcianese, che dovrebbe aprire prima della fine dell’anno, entro Natale a quanto pare. A scendere in campo non è una "new entry" in Umbria, anzi. Si tratta di una marca molto conosciuta a livello nazionale, l’Eurospin, presente anche nella nostra regione. A Santa Sabina non sarà una struttura ex novo, ma il trasferimento di quella che è adesso in via Dottori, a San Sisto.

E’ quanto emerge da una determina del Comune, nella quale viene disposta la revoca dell’incarico allo studio tecnico dell’ingegner Sergio Calabrò sui "servizi riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Corcianese e via Lacugnano Giardino". A quell’altezza infatti è prevista da tempo una rotatoria dato che si tratta di un incrocio molto complesso e sia per chi proviene da Santa Sabina e deve girare a sinistra, sia per chi si immette da via Lacugnano Giardino verso San Sisto, la manovra è molto complicata, lunga e rischiosa. Palazzo dei Priori aveva infatti affidato direttamente l’incarico al professionista e inserito la rotatoria nel Piano delle opere pubbliche del 2021. Di recente però Eurospin Tirrenica Spa (la società che realizza e gestisce i supermercati con quel marchio in Umbria) ha acquisito quell’area proprio per realizzare la nuova struttura e di conseguenza alla società spetterà l’onere di realizzare la viabilità intorno al comparto, compresa la rotatoria. L’incarico è stato confermato allo studio Calabrò, ma ad accollarsi i 12mila euro circa di spesa, non sarà dunque più il Comune ma la Spa. Eurospin a Perugia ha già tre supermercati: uno a Ferro di Cavallo, uno in via Settevalli e l’altro a San Sisto. La società nel 2021 è stata la seconda per fatturato in Umbria con 992 milioni (85 milioni in più rispetto al 2020) e un utile di 59 milioni, dieci in più rispetto all’anno prima con un valore della produzione che supera il miliardo di euro.

Michele Nucci