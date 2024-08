La cipolla va in scena. È la festa del gusto

- Dodici giorni di festa, anche se quella che va in onda a settembre rappresenta l’epilogo di un lungo e duro lavoro svolto dai coltivatori e produttori della cipolla, dalla semina nei campi in inverno alla raccolta in estate, che culmina poi tra le vie del borgo con l’entusiasmo dei cannaresi, numerosi volontari e tanti buongustai: per questo la “Festa della cipolla di Cannara“ è una festa lunga sette mesi, secondo Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla che organizza la kermesse con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini. La 42esima edizione è stata presentata ieri a Perugia all’Hotel Brufani con una degustazione in diretta di tanta prelibatezza ed è in programma da martedì 3 a domenica 8 e da martedì 10 a domenica 15 settembre. Regina di Cannara e della tavola, la cipolla verrà utilizzata nelle diverse pietanze, dall’antipasto al dolce, proposte nei menù dei sei stand gastronomici, Al Cortile antico, El Cipollaro, Il Giardino fiorito, Il Rifugio del cacciatore, La Locanda del curato, La Taverna del castello, aperti ogni sera dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo, dalle 12.30. Tutte le sere, inoltre, spettacoli e musica dal vivo a partire dalle 21.30 e Onion disco pub aperto dalle 22, con musica e dj set. Inoltre, dalle 17 a mezzanotte, e la domenica dalle 11, per le vie del paese saranno presenti mercatini di artigianato locale e prodotti tipici. "La cipolla di Cannara è un prodotto di eccellenza della Regione Umbria – ha detto la governatrice Donatella Tesei –. I cannaresi sono riusciti a coniugare questo prodotto della terra con un’arte culinaria di indiscussa valenza. Questa capacità è apprezzata e fa bene non solo a Cannara ma a tutta l’Umbria". Presenti, oltre a Damaschi, Silvana Pantaleoni e Lucia Paoli, rispettivamente vicesindaco e assessore al turismo di Cannara.

S.A.