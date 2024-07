La centrale polacca Gryka ha firmato con la Bartoccini

È tornata sui suoi passi e ha ritenuto di dover completare l’organico per la prossima stagione di serie A1 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Aveva condotto una campagna acquisti rapida e incisiva la squadra delle magliette nere che da circa un mese aveva smesso di fare nuovi comunicati. Evidentemente la dirigenza del club si è decisa che sarebbe stato utile fare un ulteriore innesto ed è così che ha messo nero su bianco con la centrale polacca Aleksandra Gryka che ha detto: "Ho scelto Perugia perché è un club ambizioso con grandi progetti e obiettivi da raggiungere. Le persone sono davvero gentili e penso che far parte di questa squadra sarà un’avventura fantastica. Gioco a pallavolo come centrale ormai da nove anni. Durante questo periodo ho imparato molto su me stessa e su quello che devo fare in campo. Sono andata negli Stati Uniti per un anno per giocare e studiare, ma dopo che è arrivato il Covid sono tornata nel mio paese per concentrarmi sulla pallavolo. Nella mia seconda stagione da professionista ho vinto il campionato polacco e ora la mia carriera continuerà qui a Perugia. Non vedo l’ora di scrivere nuovi capitoli. Non sono ancora stata a Perugia di persona, ma ho chiacchierato al telefono con quasi tutti e l’atmosfera è fantastica. Nella prossima stagione vorrei perfezionare la mia lettura del gioco contro le squadre più forti, ma penso che ci siano sempre spazi per dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Fuori dal campo vorrei concentrarmi sul raggiungimento di una vita più equilibrata per crescere non solo come giocatore ma anche come persona". Classe 2003, già nel giro della nazionale del suo paese, arriva dopo due anni di esperienza a Lodz, con cui si è anche laureata campione di Polonia nel 2023.

