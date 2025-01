"La casa brucia". La campagna per il disarmo

Anche l’Umbria si mobilita per dire “no alle guerre”. Su iniziativa dell’associazione culturale Umbrialeft e dell’associazione “Il coraggio della pace - Disarma“, verrà presentata oggi in Provicnia alle 12 la campagna nazionale "La casa brucia" per far "sentire la voce di tutte le cittadine e i cittadini italiani che condividono il ripudio della guerra scolpito nell’articolo 11della Costituzione". Saranno presenti tra gli altri Claudio Grassi, l’assesosre Fabio Barcaioli, la sindaca Vittoria Ferdinandi, i consiglieri regionali Fabrizio Ricci e Luca Simonetti.