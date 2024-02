La ’Cartolina del Pellegrino’: "Simbolo di pace e speranza"

Nell’ex refettorio della Chiesa della Misericordia in via Baldassini, con una cerimonia coordinata da Angelo Piergentili della “PiccolAccoglienza”, la struttura diocesana che assiste i pellegrini, presenti il vescovo Luciano Paolucci Bedini e l’assessore al turismo Gabriele Damiani, è stata presentata ieri la ’Cartolina del Pellegrino 2024’. Tratta da un’opera dell’artista gualdese Erika Comodi propone una suggestiva immagine di San Francesco, inquadrato di spalle, braccia aperte quasi ad abbracciare l’universo. La spiegazione nella preghiera stampata sul retro: "…perché qualunque sia la meta del tuo viaggio tu trovi ad ogni tappa Cristo, mendicante d’amore, che aspetta di conoscere il tuo cuore". La cartolina è destinata ai pellegrini che percorreranno nel corso del 2024 il sentiero Assisi-Gubbio, lo stesso compiuto da Francesco nell’inverno 1206-1207 per raggiungere la famiglia eugubina degli Spadalonga. Il vescovo Luciano l’ha definita "un benvenuto, un pensiero di accoglienza". Nella circostanza Angelo Piergentili ha fornito alcuni dati interessanti riferiti allo scorso anno. Le “credenziali” spedite, conferma del pellegrinaggio, sono state 5422 (tra cui 3594 in Italia, 650 in Germania, 174 in Austria, 141 negli Usa, 139 in Francia) in leggero aumento rispetto al 2022, le persone aiutate 1718, i messaggi whatsapp scambiati 7300. Assisi (3334) resta il luogo privilegiato di destinazione, seguito da Roma (1523) e Gubbio (73). Il tratto Gubbio-Assisi è sicuramente tra i più affascinanti del “Sentiero francescano” per le tante testimonianze legate alSanto; da anni nei primi tre giorni di settembre è sede di un pellegrinaggio che richiama partecipanti dall’Italia e dall’estero.