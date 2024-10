La carica di Manni: "Grinta e umiltà per vincere"

FOLIGNO – Per L’Acf Foligno c’è un esame dopo l’altro. Superato a pieni voti il difficile confronto sul terreno del Flaminia, oggi gli uomini di Alessandro Manni saranno impegnati nel derby con lo Sporting Trestina. Un altro appuntamento lontano dal Blasone, un test destinato a mettere a dura prova Calderini e compagni contro un avversario che, in occasione del primo turno di Coppa Italia ha eliminato l’Acf dalla competizione. Certo oggi, potrebbe essere un’altra partita. Con gli uomini di Calori alla ricerca del primo successo stagionale e quelli di Manni che proveranno ad uscire da questo confronto con un risultato positivo. Chi riuscirà a concretizzare quello che per il Trestina e per l’Acf Foligno rappresenta il desiderio della vigilia? Interrogativo che sarà sciolto al triplice fischio finale. "Premesso che da questo difficile banco di prova mi aspetto un altro segnale importante - ha commentato Manni - sono consapevole delle difficoltà che nasconde il confronto con il Trestina. E’ altrettanto vero - ha aggiunto il tecnico folignate – se l’Acf sarà capace di approcciare la gara con quell’umiltà, la determinazione e la voglia di fare risultato e con le capacità di saper soffrire come contro il Flaminia – possiamo uscire dal campo con l’obiettivo che ci siamo prefisso, per dare più concretezza a quelle che sono le nostre aspettative. Prima fra tutte, evitando di guardare la classifica, quello di confermare le credenziali vanta l’Acf, necessarie per confrontarci anche con le grandi del nostro raggruppamento. Ripeto non sarà facile, in considerazione che il Trestina sul proprio campo concede poco o niente ma – conclude Manni - abbiamo l’obbligo di provarci per l’intero arco della partita". Per il derby di oggi Manni valuterà alcune situazioni, relative ad un paio di calciatori non al massimo. Certo o almeno così sembra, il recupero, invece, del capitano Flavio Mattia, assente il turno precedente.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Benedetti, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Mattia, Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni