La carica dei 100 ’Super studenti’. Il Comune premia i top della Maturità

"Un esempio per il loro impegno e la loro tenacia, ma soprattutto tante buone speranze per il futuro". Così sono stati salutati i 100 studenti di Città di Castello che frequentano le scuole dell’Altotevere e che si sono diplomati ottenendo il massimo dei voti. Per loro una cerimonia in Pinacoteca.

Ecco i nomi. Per le scuole ‘medie’ dall’Istituto comprensivo Burri di Città di Castello, Anna Antonelli; Caterina Berliocchi; Estella Biagini; Maria Dina Caracchini; Anna Ceccarelli; Edoardo Faloci; Alice Giannelli; Carolina Pecorari; Matilda Pecorari; Rachele Russo; Edoardo Tanganelli; Riccardo Tulliani; Gregorio Turchi. Per la media San Francesco di Sales Lorenzo Clementi; Edoardo Foni; Greta Tentellini; per la media Alighieri - Pascoli di Città di Castello, Alice Matteaggi; Martina Piazzoli; Lorenzo Bartolini; Francesco Belli; Marco Bernardini; Tommaso Galvani; Giada Marsili; Filippo Fiorucci; Filippo Lucaccioni; Ludovica Rocco; Riccardo Rubini; Viola Tassi; Matilde Tosti; Veronica Menichetti; Tommaso Foni; Arianna Polenzani; Tommaso Guelfi; Sofia Maggini; Asia Pieracci; Rayan Birouch; Greta Fouad; Viola Raini; Viola Baldacci; Elena Bianchini; Veronica Forti Zamperoni; Lavinia Niccolini; Anna Maria Ghigi; Fiore Mollichella; Ludovica Volpi; Lucia Giannelli; Carlotta Polverini. Per l’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di San Giustino, Andrea Parola; Genny Ceccagnoli; Chiara Giandominici. Per le superiori. L’Istituto Patrizi - Baldelli – Cavallotti con Daniela Chen; Giada Mancini Alunno; Gioele Capriani; Alessandro Santucci; Edoardo Maria Joele Collesi Bardassini; Margherita Pozzi. Il Liceo Plinio il Giovane: Edoardo Aquilani; Paolo Bastianelli; Anna Bei; Matteo Biagini; Luca Boriosi; Claudia Conti; Laura Fiorucci; Tommaso Giunti; Samuele Manoni; Alice Massetti; Maria Vittoria Palazzoli; Annalisa Pecorelli; Lucrezia Pieracci; Giulia Piermarini; Michele Polenzani; Aurora Stinchi; Eleonora Tafani Alunno; Agnese Tavernelli; Camilla Valdambrini.

Per il polo tecnico Franchetti - Salviani Joshua Alunni; Alberto Bettacchioli; Naomi Galli; Vanessa Livi; Riccardo Mancini; Anita Marsili; Cristiana Maestri; Giovanni Panizzi; Tommaso Guerrini; Mattia Savini; Sofia Bianconi; Alessio Compagnucci; Hadil Benouchene; Karina Shevchenko; Ilaria Tomezzoli; Gregorio Carlini; Elisabetta Mandrelli; Jamila Talbi. Dal campus Leonardo da Vinci di Umbertide, Alessia Riccardini; Bianca Galmacci; Arianna Arcaleni; Elisa Cartini; Sofia Ciabatti; Carolina Manfucci mentre per il Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro, Emma Bombardiere.