La carica degli outsider. Nella corsa a sindaco spuntano liste e candidati

Mentre si avvicinano le elezioni amministrative previste per giugno del prossimo anno, per ora sono soltanto le associazioni di ispirazione civica e non i tradizionali partiti ad animare il dibattito politico, attraverso incontri con i cittadini per costruire insieme il programma elettorale. Un metodo che sembra stia riscuotendo consensi, come dimostra la nutrita partecipazione all’iniziativa di Città futura, presieduta da Jacopo Cicci, “Parola alla città”.

Gli oltre cento partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi presieduti dai giovani dell’Associazione tra cui Maria Borsini, Giulia Fiorucci, Sara Boldreghini e Davide Barbetti, che hanno ascoltato le preoccupazioni ed elaborato alcune proposte. Per quanto riguarda “Sanità Welfare Ambiente” il dibattito si è incentrato in particolare sulle condizioni e sul futuro dell’Ospedale di Branca, mentre in “Lavoro e sviluppo economico” sono state messe in primo piano le sfide che i giovani affrontano nel rimanere nella comunità e come siano spesso costretti a cercare opportunità altrove. Nel gruppo “Assetto del territorio spazi pubblici e mobilità”, oltre alle problematiche di collegamenti veloci e parcheggi adeguati, è stata rilevata l’esigenza di una visione di lungo termine per la città, compresa una maggiore cura e tutela del territorio, riconnettendo centro e periferia; “Cultura Istruzione Società” ha invece enfatizzato la necessità di proseguire nella valorizzazione dell’associazionismo in tutte le sue forme come elemento di coesione e sviluppo.

Tante altre le proposte emerse dall’incontro con i cittadini, riassunte nelle conclusioni da Leonardo Nafissi, del quale si parla da tempo come possibile candidato a sindaco proprio a capo di “Città futura”.

Un altro appuntamento, che si traduce in un’ulteriore occasione per conoscere eventuali orientamenti sulle candidature a sindaco, è programmato da “Gubbio Civica” per sabato 2 dicembre alle ore 11 presso l’Hub Hotel di Via Perugina, sul tema “La strada verso il cambiamento: una città per tutti”. “Gubbio Civica”, nel periodo recente, ha avuto incontri con Rinascimento Eugubino, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che possono essere un prezioso indicatore di eventuali future coalizioni. Il tutto, ovviamente, in attesa delle future mosse dei partiti.