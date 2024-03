La candidata Alessia Tasso si presenta alla città

Si è presentata alla città la candidata sindaca Alessia Tasso, a capo della coalizione di centrosinistra di cui fanno parte M5S, Pd, LeD e Psi. Lo ha fatto nella sede dei Liberi e Democratici, in un incontro al quale erano presenti esponenti dei partiti che la sostengono: "In seguito alla conclusione del tavolo del centrosinistra abbiamo affrontato un momento di organizzazione molto profondo, dove abbiamo ritenuto indispensabile aprire a tutti i cittadini la partecipazione su temi relativi allo sviluppo della nostra città e regione". Il primo appuntamento per concretizzare la stesura del programma elettorale è previsto per martedì 2 aprile alle 21 nella sala ex refettorio della biblioteca comunale, dove si creeranno quattro gruppi di lavoro divisi per argomenti. Il primo riguarda lo sviluppo economico e le opportunità per la città relative soprattutto al commercio, il secondo si concentrerà sul rapporto tra territorio e ambiente, il terzo riguarderà i servizi alla persona, mentre il quarto sarà incentrato sullo sviluppo della città dal punto di vista culturale, turistico, sportivo e associazionistico. I gruppi sono autogestiti e i cittadini invitati a portare il proprio contributo. In conclusione, Alessia Tasso ha anche annunciato che il 2 aprile alle 15.30, alla società operaia, ci sarà un incontro a cui parteciperà anche Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna.