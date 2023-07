La ’Camminata Avisina’ porta tutti in Valsorda

GUALDO TADINO – La "Camminata Avisina" si svolgerà domattina. E’ un appuntamento molto sentito dai donatori di sangue iscritti alla comunale Avis "Adriano Pasquarelli", e che vede solitamente una presenza molto numerosa di partecipanti di ogni età. L’iniziativa, giunta alle 27^ edizione, prevede dalle 8 il ritrovo nel piazzale della Rocca Flea, dove vengono distribuiti dei gadgets, come il cappellino e la maglietta azzurre; da lì, verso le 8,30, si parte tutti insieme in direzione della Valsorda, lungo la strada provinciale omonima; raggiunta la zona della "Fontanella del donatore di sangue", vicina alla strada del Castagneto, si fa una breve sosta per un ristoro; quindi si parte per raggiungere la suggestiva località montana: lì, nella zona vicina al rifugio della Chiesetta, alle 12,30 pranzo collettivo offerto dal consiglio direttivo della comunale Avis, presieduto da Francesco Macchiaroli. Il piacere di camminare insieme, in un contesto naturalisticamente interessante e suggestivo, insieme alla volontà di trasmettere messaggi di solidarietà con l’invito a testimoniarli anche col dono del sangue uniscono i tanti partecipanti.

Alberto Cecconi