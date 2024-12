La bufera sull’asilo nido: "Perché il trasferimento?"

Augusto Peltristo (foto) , capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia ha presentato un ordine del giorno sul trasferimento del centro per bambini denominato "Albero di Tutti" da Castel del Piano a San Sisto all’interno del nido "Cinque granelli". Siamo rimasti molto sorpresi – esordisce Peltristo – della decisione di trasferire dalla sera alla mattina la struttura denominata ’Albero di Tutti’ che è un centro per bambini situato in località Castel del Piano e centro per famiglie nel medesimo immobile". La determina – continua il capogruppo – "riporta che recentemente si sono verificati alcuni specifici episodi che hanno destato grande preoccupazione per l’incolumità dei bambini, delle lavoratrici e delle famiglie che frequentano le attività realizzate nell’immobile presso il quale è si trova il servizio e che in relazione a tali episodi è stato presentato formale esposto alle Forze dell’Ordine, per i provvedimenti di competenza e che gli specifici ed allarmanti episodi da ultimo verificatisi nei pressi dell’immobile in argomento hanno indotto ad adottare immediati provvedimenti al fine di porre in sicurezza tutti coloro che frequentano e lavorano all’interno dell’Albero di tutti. Crediamo – prosegue Peltristo – che tale esposizione dei fatti sia molto preoccupante e inquietante allo stesso tempo. Ed è per questo che in commissione chiameremo in audizione i diversi attori della vicenda che dovranno spiegare quali siano stati i gravi episodi che hanno costretto a trasferire con urgenza il Centro per bambini l’ Albero di Tutti, quali i provvedimenti che si intendono percorrere per riportare la situazione alla normalità , ristabilendo le condizioni di sicurezza e far ritornare i bambini e tutto il personale nel loro ambiente nel più breve tempo possibile".