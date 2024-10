La “bionda“ in festa "La birra artigianale motore di sviluppo e marchio da tutelare"

La birra artigianale come motore di sviluppo della filiera agroalimentare e del turismo brassicolo. Temi affrontati in occasione della prima Fiera della birra artigianale ed agricola dell’Umbria (istituita con la Legge Regionale 4 ottobre 2023, numero 11), che si svolge fino a domani al Complesso Monumentale di San Pietro. "Lo scopo della legge regionale – è stato ribadito durante il convegno di apertura, presenti tra gli altri, Carlo Schizzerotto, direttore del Consorzio Birra Italiana, Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai, e Stefano Fancelli di Luppolo Made in Italy - non si esaurisce nel sostegno alla produzione di birra agricola e artigianale e nell’istituzione della giornata della birra, ma intende favorire tutti i protagonisti della filiera e l’impiego di materie prime locali, con l’obiettivo di realizzare un prodotto di alta qualità. Il prossimo traguardo che si può prefigurare è quello di dare vita ad un marchio collettivo attraverso la definizione di un disciplinare di produzione, con l’auspicio che i produttori primari, come quelli del luppolo, e i trasformatori possano anche aggregarsi in forma stabili di collaborazione, come già avviene in altre filiere dichiarate strategiche dalla Regione Umbria". Al palinsesto di seminari tecnici ed appuntamenti sul turismo brassicolo seguiranno 15 masterclass di approfondimento, di avvicinamento e scoperta della birra. Sarà allestito nel Chiostro delle stelle un punto espositivo della filiera brassicola con possibilità di degustazioni gratuite.

Birrifici aperti: la festa e le degustazioni continuano oggi e domani in 18 birrifici umbri, da San Giustino a Terni, che apriranno i loro spazi con eventi di degustazione, musica e feste.