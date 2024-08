La battaglia sul Trasimeno. Il Pd: "Cinque anni di nulla. Ora soltanto propaganda"

"Registriamo l’ennesima strumentalizzazione da parte del Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Valerio Mancini, che, in un’ottica di mera propaganda elettorale, continua a effettuare sopralluoghi lungo le sponde del Lago Trasimeno. Mentre ne evidenzia le palesi criticità ignora di essere parte integrante della maggioranza di governo di questa regione da cinque anni, e che la presidente Tesei appartiene al suo stesso partito". Così la capogruppo Pd Simona Meloni ribatte al collega dell’opposto schieramento, che ha sferrato dure critiche alla gestione del Lago e in particolare all’Unione dei Comuni. "Attribuire tali emergenze solo alla scarsità delle precipitazioni – rimarca Valerio Mancini – appare una scusa per coprire le inefficienze gestionali delle più elementari procedure di manutenzione ordinaria, mai svolta seriamente in questi ultimi 30 anni pur avendo le strutture tecnologiche adatte, però inutilizzate ancorché funzionanti. Lo stesso incidente occorso alla motonave ‘Airone’, semi affondata mentre stava intervenendo con lavori di scavo subacqueo, dimostra la difficoltà a gestire questo stato di emergenza". Il consigliere della Lega oltre alla disamina delle criticità rilancia con forza l’idea di "poter utilizzare lo sfioro dell’acqua di montedoglio, per la quale servirebbe un minimo investimento e insieme ad altri interventi potrebbe essere determinante per il lago".

Replica Meloni: "Mancini ha scoperto l’esistenza dell’infrastruttura dell’EAUT a Castiglione del Lago, situata in prossimità del Lago Trasimeno. È opportuno ricordare che tale infrastruttura, in particolare il "Tubo" menzionato nel suo intervento social, è stata completata solo pochi anni fa e fa parte del Piano Stralcio del Trasimeno, programma di lavori che ho recentemente sollecitato per il finanziamento, mentre la presidente Tesei richiedeva un commissario. La realtà è che l’immissione dell’acqua del Montedoglio nel bacino del Trasimeno non è ancora avvenuta a causa dei nodi irrisolti da parte della Giunta regionale. In particolare, permane l’incertezza su chi debba sostenere i costi dell’acqua immessa, come più volte evidenziato dai vertici dell’EUAT, anche durante le commissioni consiliari regionali presiedute dallo stesso Mancini. Inoltre, vi sono questioni tecniche da risolvere riguardanti la compatibilità dell’acqua immessa con quella già presente nel bacino. Pertanto - conclude Meloni - rinnovo la mia richiesta di elaborare un cronoprogramma per le manutenzioni degli emissari del Lago Trasimeno. Le manutenzioni, di competenza regionale, sono praticamente assenti da cinque anni; un passo avanti in questo senso sarebbe fondamentale per il nostro territorio"".