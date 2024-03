La Bartoccini Perugia in visita all’Itts Volta . Gara con studenti e prof

La Bartoccini Fortinfissi Perugia, rappresentata da Imma Sirressi, Giulia Viscioni, Maria Irene Ricci e Gaia Traballi, ha fatto visita alle classi dell’ITTS A. Volta di Perugia per parlare di come lo sport, unito alla scuola, sia un mezzo per crescere in maniera sana e per trasmettere valori. Non è mancato un momento di pallavolo a chiusura dell’incontro, con le ragazze che hanno giocato insieme alla rappresentativa della scuola e ad alcuni professori. "Un ringraziamento speciale va alla preside Fabiana Cruciani e alla prof. Lucia Vermigli", dicono.