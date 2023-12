"La Baloccheria e i miei soldatini"

UMBERTIDE – Un artigiano ed insieme un artista, in grado di ridare vita all’antico mestiere della baloccheria. Creazioni coloratissime, tutte in legno, legate alla favola dello "Schiaccianoci". L’estro e la fantasia sono di Andrea Ceccagnoli che in questo periodo natalizio ha già esposto con successo i suoi "soldatini" presso la Pasticceria Migliorati di Umbertide, "omaggio - dice – a quando la storica pasticcera signora Sandra storica mi vendeva le caramelle gommose prendendole dai vasi di vetro", e poi da domani fino a domenica 17 dicembre a Montone, nei locali del ristorante "Tipico" (sponsor anche la cantina"Andrea Pilar", della produttrice Pilar Gritti).

La Baloccheria si trova nel garage di Ceccagnoli: "Tutto nasce – racconta – dal mio amore per il legno, per le cose fatte a mano, magari imperfette che però diventano uniche e magiche, capaci di far sognare e sorridere. Mi piace lavorare in garage, nella Baloccheria, alla luce di una lampada e ascoltando buona musica".

Dalla passione della musica (l’artista è un virtuoso del sassofono con tanto di conservatorio alle spalle), l’idea di dedicare una serie di opere alla favola dello "Schiaccianoci" "perché - spiega Ceccagnoli - è natalizia e perché come tutte le favole ha un lieto fine. L’ho adattata ai nostri tempi dove tutti diventiamo soldatini e possiamo combattere per un mondo migliore. I soldatini possono sembrare taciturni e schivi, ma se sapremo osservarli ed ascoltarli avranno qualcosa da dirci".

