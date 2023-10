L’ Umbria piange l’ex sindaco. È stato politico e giornalista

NORCIA Lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Giampietro Angelini (nella foto), venuto a mancare a 65 anni dopo una lunga malattia. Era stato eletto nel 1986, all’età di 28 anni, ed era rimasto in carica fino al 1999. "Abbiamo appreso con profonda tristezza la scomparsa di Giampietro Angelini. Da sempre legato alla sua amata città di origine, Norcia; ne ricordiamo in particolare l’impegno come sindaco dal 1986 al 1999. Lo ricordiamo anche come capogruppo di minoranza fino al luglio scorso. Ci stringiamo alla moglie Maria Angela Turchetti, alla figlia Serena e a tutta la sua famiglia", così il vicesindaco reggente, Giuliano Boccanera. A salutare Angelini, giornalista del l’ufficio stampa della Giunta regionale , anche i colleghi di Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni. Cordoglio è stato espresso dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa umbra. "Un vero professionista della comunicazione, un valido amministratore e un politico appassionato, dalle spiccate doti umane", così lo ricordano i consiglieri regionali del Pd