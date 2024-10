Junior Tennis Perugia. Pareggio al debutto contro il Lecce

Arriva un pareggio al debutto della stagione 2024 per la maggiore formazione dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance, protagonista in serie A2. Nella prima giornata del girone 1, i gialloblù di capitan Tarpani e del vice Grasselli hanno impattato in casa dell’Out Line Tennis School Lecce. Sui campi salentini, lo Junior Tennis Perugia si è presentato con il neo acquisto olandese Stijn Slump, che non ha deluso le attese regolando facilmente Stefano Papagno. Domenica prima gara casalinga contro il Tennis Club Giuseppucci Macerata.