Joseph Flagiello in corsa per il Pd: "La città torni punto di riferimento"

"Il mio è sempre stato un servizio alla città e al partito che continuerò anche in campagna elettorale e in caso di elezioni". Joseph Flagiello, 48 anni, docente di Economia alle scuole superiori ed esperto di sviluppo economico, è il candidato folignate del Pd alle prossime regionali. Consigliere comunale e assessore, dal 1999 al 2014, poi una pausa di dieci anni e ora il ritorno. Perché?

"Perché oggi ci sono le condizioni per invertire una tendenza. C’è entusiasmo, c’è una visione e c’è capacità per renderla concreta. In questi dieci anni che ho dedicato alla professione sento di essere cresciuto e di aver acquisito ulteriori esperienze da spendere per la comunità. Poi la politica si può fare in tanti modi e io non ho mai smesso di farla e oggi porto esperienza amministrativa, passione politica e competenza".

Nessun folignate in consiglio regionale negli ultimi cinque anni: quali sono stati i danni?

"Il territorio sconta assenza di rappresentanza nella visione di un’ Umbria che ha visto Foligno non essere più punto di riferimento. Tre i punti di penalizzazione: la sanità, con l’ospedale che doveva essere eccellenza e si è trovato ad annaspare anche nel quotidiano; la programmazione europea, dove Foligno ha ottenuto 18 milioni dal Pnrr a fronte di città come Perugia con 198 milioni. E poi le infrastrutture: il dibattito sull’Alta velocità è stato surreale. Chi pensa che Creti possa essere una risposta a questa parte di Umbria mente: un’ ora e 13 minuiti per raggiungere l’Alta velocità in auto spinge a non utilizzarla".

Su quali temi si impegnerà, se eletto?

"Ricominciamo dalla cura della persona, quindi ruolo dell’ospedale di Foligno e della sanità pubblica e disponibilità dei servizi, che si incrocia con potere d’acquisto dei salari. Per il territorio è necessaria una mobilità efficiente, formazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente. Dobbiamo poi contrastare il fenomeno dei giovani che se ne vanno creando opportunità di lavoro qualificato".

Cosa pensano della politica i giovani ?

"Parlano dei problemi e hanno una visione che porta a soluzioni. Non capiscono che è proprio quella la politica. Per questo dobbiamo parlare anche a loro, in preda ad un mondo di incertezze ma non significa che siano distratti".

Alessandro Orfei