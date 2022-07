Finale col botto: tutti pazzi per Johnny Depp a Umbria Jazz

Perugia, 17 luglio 2022 - Fan in delirio sotto il solleone dell'ultima giornata di Umbria Jazz a Perugia per Johnny Depp. L'attore (che in realtà nasce musicista) è infatti in tour con il leggendario Jeff Beck di cui è special guest.

Arrivato nel capoluogo umbro sabato, proveniente da Montreaux con la band di Jeff Beck, la star hollywoodiana ha visto l'hotel Brufani, dove alloggia, assediato ai e soprattutto dalle fans "armate" di telefonino che speravano di incontrarlo.

Lui è rimasto tuttavia protetto dalla sicurezza e solo poco fa, quando ha raggiunto l'Arena Santa Giuliana per il sound check ha salutato da lontano i fans che si sono assediati all'esterno.

Intanto si stila un primo bilancio della rassegna. Doveva essere il ritorno alla formula e ai numeri consueti di Umbria Jazz, e così é stato anche oltre ogni previsione: circa 27 mila biglietti venduti per un incasso di un milione di euro.

Ottimi anche i dati del merchandising ufficiale. Una sottolineatura meritano i concerti alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria che hanno venduto 1.500 biglietti con un programma quasi esclusivamente dedicato al jazz italiano.

Un successo dimostrato anche dal numerosissimo pubblico che ha invaso Perugia trasformandola nella città della musica che tutti conosciamo. Così come sono stati tantissimi i bambini che hanno frequentato lo spazio a loro dedicato: con UJ4Kids si conferma l'attenzione del festival al suo futuro pubblico.

Merito, oltre che di un cartellone di qualita', anche della forza del marchio e dell'appeal della formula che fa di UJ un evento unico nel panorama dei grandi jazz festival internazionali.

Nelle immagini esclusive (foto matteo Crocchioni) il momento.