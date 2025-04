Joan As Police Woman a San Francesco al Prato. Tappa a Perugia per il tour mondiale della cantautrice

Ci siamo. L’attesa è finita e questa sera alle 21 la musicista e cantautrice newyorkese Joan As Police Woman (nella foto) sale sul palco dell’Auditorium San Francesco al Prato con una tappa del suo tour mondiale dedicato alla presentazione del nuovo album “Lemons, Limes & Orchids” nel quale si avventura più a fondo nelle sonorità jazz con ulteriori influenze associate alla musica elettronica e ambient. Il concerto fa parte della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti: oltre alla musica del nuovo album, la cantautrice proporrà i brani più importanti di tutta la sua carriera. Parlando delle tracce del disco Joan racconta: "Ero pronta a fare un album che mettesse veramente in risalto la mia voce. Le basi sono state registrate come una volta, con me che cantavo dal vivo insieme alla band. Una mia cara amica mi ha detto che questo è l’album più sexy che abbia mai fatto. Onestamente, credo che abbia ragione". “Lemons, Limes & Orchids” è il primo progetto di Joan As Police Woman dopo l’uscita nel 2021 di ‘The Solution Is Restless’, il vasto album collaborativo realizzato con il defunto pioniere dell’afrobeat Tony Allen e l’artista multidisciplinare Dave Okumu e spazia dall’afrobeat al jazz, dal trip-hop al pop-rock e al funk.

Nel corso della sua carriera, durata tre decenni, Joan si è costruita fama e prestigio anche come artista dal vivo. Si è esibita con Lou Reed, Rufus Wainwright, Laurie Anderson, Sufjan Stevens e soprattutto il compianto Jeff Buckley, che lei ha affettuosamente definito la sua anima gemella. Quando non è in tournée e non registra, Joan insegna anche al prestigioso Clive Davis Institute of Recorded Music della New York University. I (pochi) biglietti rimasti sono su TicketOne