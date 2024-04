"ITS Umbria. Academy" presenta i corsi

TODI - Approda a Todi la giornata di orientamento di ITS Umbria Academy, l’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. L’Open Day si terrà martedì dalle 16:30 presso la Sala Vetrata dei Palazzi Comunali. ITS Umbria Academy è istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria ed è partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione. Rappresenta un’opportunità per i giovani diplomati e quanti intendono perfezionare i propri studi per acquisire elevate competenze tecnologiche al fine di un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro. I corsi di ITS Umbria Academy sono erogati sul territorio nei campus di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello. Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti fanno degli Istituti Tecnici Superiori uno dei canali di istruzione più efficaci del Paese. L’iniziativa in programma a Todi è rivolta a quanti vogliono saperne di più sui corsi di specializzazione post diploma di ITS Umbria Academy. All’Open Day saranno presenti esperti di settore, docenti ed allievi al fine di supportare gli interessati nella scelta del corso più adatto. Per il biennio 2024-2026 sono aperte le iscrizioni, gratuite (con borsa di studio e servizio placement individuale), ai corsi di Meccatronica e Industria 4.0, Meccatronica e cartotecnica, Information Technology, Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Marketing ed economia d’impresa, Promozione del territorio e Gestione imprese Turistiche, Edilizia ed Efficienza Energetica.

S.F.