Its Umbria Academy. Il post diploma . Open day: le opportunità

Domani alle 17 al Barton Park il primo degli appuntamenti con gli open day di Its Umbria Academy, l’accademia post diploma in scienze e tecnologie applicate che si rivolge ai giovani diplomati. Seguiranno altri incontri tra la fine di marzo e i primi di aprile su tutto il territorio regionale. L’open day è l’occasione per presentare i corsi di studio di Its Umbria Academy in concomitanza con la pubblicazione dei bandi, disponibili sul sito, itsumbria.it, che contengono tutti i dettagli per iscriversi ai percorsi formativi biennali e gratuiti.