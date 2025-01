Isuc, 50 anni di attività per la storia dell’Umbria

Cinquant’anni di ricerche, studi, pubblicazioni, mostre, convegni, premi e didattica nelle scuole sono racchiusi nel libro "Isuc 1974-2024. Un istituto per la storia dell’Umbria": il volume, curato dal Comitato scientifico dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, è stato presentato ieri a Palazzo Cesaroni dal presidente Alberto Stramaccioni, accompagnato dai membri del cts (Alba Cavicchi, Costanza Bondi, Jacopo Aldighiero Caucci von Saucken e Massimiliano Presciutti), alla presenza della presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi e del vicepresidente Tommaso Bori.

La presidente Bistocchi - riferisce la Regione - ha lodato l’iniziativa "perché è uno spaccato della grande attività dell’Isuc dal 1974 al 2024 e rende al meglio il lavoro, l’impegno, i risultati raggiunti nel cammino iniziato con il primo presidente e fondatore dell’Isuc, Raffaele Rossi, cui è stato intitolato il circolo del Partito democratico di Monteluce e Porta Pesa". "Mi chiedo però - ha aggiunto la presidente - in quanti conoscono l’Istituto, la qualità del suo lavoro e il livello delle sue ricerche? Questo è il mio primo impegno: far sì che l’Istituto venga messo nelle condizioni di conoscere e di far conoscere".