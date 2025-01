Perugia, ragazzo israeliano ferito con arma da taglio in centro. Si cercano due uomini

Perugia, 5 gennaio 2025 - Aggressione cruenta ieri notte in pieno centro a Perugia. E' successo in via Cartolari dove la Polizia ha soccorso un cittadino israeliano, classe 2006, trovato con varie ferite da arma da taglio all’addome e alla testa.

Dopo aver fatto intervenire il personale del 118, i poliziotti hanno sentito in merito alcuni testimoni. Dalle prime attività di accertamento si è appreso che il ragazzo, per motivi ancora non meglio precisati, era stato poco prima aggredito da due uomini, armati rispettivamente di coltello e bottiglia che, dopo averlo violentemente aggredito, sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

All'uomo è stata diagnosticata una prognosi di 25 giorni.

Le indagini: sono in corso gli approfondimenti investigativi da parte della Polizia per ricostruire la dinamica della vicenda e a identificare le persone coinvolte, uno conosciuto dalla vittima, anche grazie alle analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e alle testimonianze delle persone presenti.