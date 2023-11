Ipsia, si torna in classe lunedì. Le segreterie a Madonna Alta

Erika Borghesi, consigliere con delega all’edilizia scolastica della Provincia di Perugia, ieri, insieme dirigente servizio manutenzione edilizia Andrea Moretti, si è recata all’Ipsia Marconi-Cavour-Pascal per verificare i danni che ha subito la scuola, in seguito all’incendio avvenuto sabato 28, che ha interessato la parte più vecchia dell’Istituto collocata al piano terra.

"L’incendio è partito dalla stanza del Dsga – ha dichiarato Borghesi -, poi fuliggine e fumo si sono propagati nelle stanze attigue e nel corridoio della struttura. In minima parte sono state interessate le aule del piano superiore. Vista la situazione si è reso necessario coinvolgere l’azienda specializzata nella differenziazione dei rifiuti che sta tutt’ora lavorando per rimuovere il materiale combusto. Sarà necessario operare con macchine speciali per rimuovere la fuliggine che si è depositata su pareti mobili e pavimenti. Anche il contro soffitto risulta essere interessato dal materiale polveroso, dovremmo capire se rimuoverlo o ripulirlo. E’ in corso la verifica della funzionalità degli impianti, compresa la rete di connessione informatica, ma danni strutturali all’edificio non ci sono, sicuramente andranno sostituiti gli infissi danneggiati". Le segreterie sono state spostate nella sede di Madonna Alta, così da riuscire a lavorare attivamente e celermente sulla zona più danneggiata dell’edificio. La scuola dovrebbe riaprire normalmente lunedì 6 novembre, resterà chiusa l’area compromessa.