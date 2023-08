Investita da un Suv Muore una donna L’impatto fatale nel centro di Umbertide

E’ un momento decisamente difficile per l’intera comunità umbertidese. Nel giro di 24 ore, infatti, tre anziani residenti nella cittadina dell’Altotevere hanno perso la vita a causa di incidenti stradali.

Ieri mattina la sorte si è accanita contro Rita Bellucci, 84 anni, vedova, investita in via Roma; mercoledì pomeriggio era toccato ad una coppia, Graziano Stramaccioni di 82 anni e Lina Spinalbelli di 77 anni, marito e moglie, morti in un terribile "frontale"a Gubbio lungo la superstrada Perugia - Ancona poco dopo lo svincolo di Branca in un violentissimo schianto tra la loro auto e un furgone.

Rita Bellucci è deceduta attorno alle 12 di ieri mattina all’ospedale di Città di Castello, dove era stata ricoverata in codice rosso dopo essere stata travolta da un suv Nissan Qashqai proprio all’ingresso di via Roma. Un urto violento che ha sbalzato la donna di alcuni metri e che le avrebbe provocato un importante trauma alla testa. Sul posto è subito accorsa la Polizia locale che ha messo in sicurezza la zona e provveduto ai rilievi del caso, mentre l’anziana donna veniva trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale tifernate, dove è deceduta un paio di ore più tardi.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Umbertide che, oltre ad avvalersi delle testimonianze raccolte sul posto e di quella del conducente del suv, un cinquantenne di Umbertide, sta controllando le telecamere di sorveglianza di cui Piazza Matteotti è dotata. Le modalità del sinistro sono via di approfondimento, ma sembra che la donna non sia stata vista dal conducente al momento del tragico impatto. Resta, al di la di tutto, lo sconcerto della comunità umbertidese, alle prese con la scomparsa repentina e tragica di persone conosciute amate e stimate.