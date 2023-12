Intossicati dopo aver mangiato funghi. Due giovani accusano malori: portati in ospedale

Assisi (Perugia), 1 dicembre 2023 – Due giovani sono stati trasportati all’ ospedale per sospetta intossicazione da funghi. Classici i sintomi che i due presentavano e che hanno indotto altre persone che stavano con loro ad allertare le ambulanze del 118: dolori addominali, vomito e diarrea. Sul posto, alle porte di Assisi, sono intervenuti i mezzi e il personale sanitario dell’ospedale di Assisi che, visti e sintomi e la situazione dei due giovani, di nazionalità straniera, li hanno trasportati al pronto soccorso dell’ospedale della città serafica.

Visto il quadro clinico e sulla scorta del racconto fornito dai due ragazzi, i medici hanno disposto la lavanda gastrica e sono stati trattenuti in osservazione nella struttura ospedaliera di Assisi per valutare il decorso. Sembrerebbe – condizionale d’obbligo – che abbiano consumato dei funghi raccolti in campagna scambiando per edibili quelli che invece sono velenosi.

Potrebbero aver ingerito l’Omphalotus olearius, conosciuto come fungo dell’olivo. Fungo dell’olivo, di colore giallo-arancio brillante, può essere scambiato dai meno esperti con specie eduli come il Cantharellus cibarius (volgarmente conosciuto come gallinaccio) che somiglia al velenoso fungo dell’olivo.