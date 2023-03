"Intitolare a Castagner il Santa Giuliana" La “palla“ adesso passa alla Giunta

Ventisette consiglieri presenti e 27 voti favorevoli. Arriva così dal Consiglio comunale la spinta alla Giunta ad adoperarsi per intitolare lo storico stadio Santa Giuliana a Ilario castagner, l’allenatore del Perugia dei Miracoli scomparso lo scorso 18 febbraio. L’iniziativa è partita da due consiglieri comunali, Michele Nannarone (FdI) e Francesco Zuccherini (Pd), entrambi tifosi del Perugia, che hanno raccolto la sollecitazione de “Il Messaggero“. "Castagner nella seconda metà degli anni Settanta – hanno detto i promotori – vinse il campionato di serie B e, successivamente, arrivò secondo nel campionato di serie A 7879, concludendo la stagione senza perdere mai una partita. Tornò ad allenare la squadra negli anni Novanta, vincendo il campionato di C1 nel 1993 e ottenendo la promozione in serie A nel 1998, dopo essere subentrato a campionato in corso ed aver effettuato una rimonta insperata che portò allo spareggio vincente di Reggio Emilia contro il Torino". Questo solo per ricordare le sue imprese sportive più importanti. Nannarone ha quindi ricordato che in IV commissione sono stati ascoltati ospiti esterni (in particolare Walter Novellino, Franco Vannini, il figlio di Castagner e Andrea Arena, rappresentante del mondo sportivo) che hanno manifestato il loro sostegno all’iniziativa. "Attraverso il dibattito in commissione –, secondo il consigliere –, è pienamente emerso che Ilario Castagner ha permesso a un intero territorio di innamorarsi di una squadra e di immedesimarsi in essa, favorendo così la nascita o il rafforzamento del sentimento di appartenenza alla città attraverso lo sport". Tra l’altro è mersa anche la proposta di organizzare un torneo giovanile di calcio intitolato allo stesso Castagner.