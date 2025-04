Intesa con i proprietari del palazzo per la ripulitura della Madonnina

Un grande passo avanti verso il restauro della Madonnina di Via Alberti, sfregiata da ignoti lo scorso agosto. In questi giorni Il priore della Confraternita di San Bernardino Leonardo Tosti ha stipulato un accordo per la ripulitura dell’immagine con i proprietari del palazzo che la ospita – tra cui Fabio Ubaldi, umbertidese che da quasi 50 anni vive a Cannes. Dice Tosti soddisfatto: "Questa icona ha un significato profondo. Settimio Rometti, fondatore dell’omonima e famosa manifattura ceramica, la dipinse nel 1965, poco dopo la crisi dei missili di Cuba quando la paura di un conflitto nucleare era enorme. L’accordo con i proprietari del palazzo è avvenuto proprio nei giorni della scomparsa di Papa Francesco. Per questo abbiamo chiesto al nostro vescovo Luciano Paolucci Bedini e ai proprietari del palazzo di ribattezzarla Madonna contro la guerra". Grande l’adesione degli umbertidesi all’appello della Confraternita per sostenere il restauro, che vede impegnate le Ceramiche Rometti, le taverne della Fratta dell’800, la Pro Loco, privati cittadini. "Desidero ringraziare tutti per la grande disponibilità dimostrata – afferma il priore Tosti –; un ringraziamento va anche al vicesindaco Annalisa Mierla e alle dipendenti dell’ufficio anagrafe per l’aiuto che ci hanno dato". Costo del restauro 3mila euro. L’opera è dipinta su legno, materiale che consentirà una pulizia completa della vernice spray che la deturpa. La speranza è quella di rivederla restaurata l’8 settembre 2025 , giorno in cui la città celebra la Madonna della Reggia.

Pa.Ip.