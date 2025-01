Interrogazione in regione

AMELIA "Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di chiarire le sue intenzioni sul futuro del ‘punto di primo intervento’ dell’ospedale ‘Santa Maria dei Laicì di Amelia. Questo servizio rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio amerino, soprattutto considerando il bacino di utenti che altrimenti sarebbe costretto a rivolgersi agli ospedali di Narni o Terni, con quest’ultimo già al limite delle proprie capacità", così la consigliera Laura Pernazza (FI), sindaca di Amelia fino a pochi giorni fa. "In risposta alle critiche mosse dal Pd amerino - continua -, ribadisco che l’attenzione a questa tematica è sempre stata massima, come dimostrano le numerose lettere e i colloqui intercorsi negli anni passati. La Direzione ‘Salute e Welfarè della Regione, sotto la guida della Giunta Tesei con una nota dell’11 gennaio 2024 aveva garantito che il ‘punto di primo intervento’ sarebbe rimasto attivo fino alla realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia. Proprio a fronte delle recenti chiusure intermittenti registrate negli ultimi mesi, successivamente al cambio di amministrazione, ho ritenuto doveroso sollecitare un chiarimento nell’interesse della comunità locale. La mia interrogazione è una richiesta precisa alla nuova presidente, Stefania Proietti",