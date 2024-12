"Intensificare l’uso della Casa degli Artisti". Botta e risposta in consiglio comunale

Botta e risposta in consiglio comunale sul futuro della “Casa degli Artisti“, la palazzina Rfi alle spalle della stazione di Fontivegge, acquisita e ristrutturata dal Comune nell’ambito del “Piano periferie, impreziosita nella facciata dall’opera di David Tremlett e affidata al Liceo Artistico Bernardino di Betto. Con un’interrogazione, il consigliere d’opposzione Leonardo Varasano ha chiesto di conoscere le ragioni dell’attuale non utilizzo e gli intendimenti sulla destinazione della struttura. in risposta l’assessora Alessandra Sartore ha ricordato l’atto tra Comune e “Bernardino di Betto”, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990. "L’attuale amministrazione – ha detto – non ha motivo di revocare la collaborazione avviata prima della scadenza. Sul fatto del parziale utilizzo, le attività sono organizzate dalla scuola e quindi dipendono dalle sue esigenze e tempistiche". Per il prossimo futuro si intende proseguire l’affidamento in concessione della palazzina "sia al liceo artistico, se la richiederà, invitando anche a intensificare l’utilizzo, sia ricorrendo alla collaborazione con associazioni ed enti del territorio. All’inizio del 2025 si inizierà a valutare come utilizzare al meglio l’immobile".