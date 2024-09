Intelligenza artificiale. Gli esperti all’Isola Polvese

Il 12, 13 e 15 settembre si svolgerà “Orizzonti Digitali“, iniziativa alla sua seconda edizione, organizzata da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, Umbria Business School e Ance Umbria in collaborazione con il Cortile di Francesco, Nemetria e l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago. Dodici incontri e circa 90 relatori: questi i numeri del Forum dedicato all’intelligenza artificiale, che si terrà giovedì e venerdì all’Isola Polvese e domenica nella Sala Cimabue di Assisi, nell’ambito del Cortile di Francesco. Nei panel tematici del 12 e 13 settembre all’Isola Polvese si parlerà di come l’Intelligenza Artificiale può essere usata per aumentare le difese Cyber in uno scenario caratterizzato dalla prossima entrata in vigore della Direttiva “Nis II“. Tra i protagonisti il professor Luciano Floridi (nella foto) in videocollegamento dall’Università di Yale dove dirige il Centro per l’etica digitale, uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale e la fondatrice e Ceo di Sinda Silvia Castagna. Saranno inoltre esplorate le modalità in cui l’intelligenza artificiale aumenta la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità delle imprese. Un focus sarà poi dedicato alla scoperta di come le innovazioni tecnologiche legate all’AI stiano rivoluzionando il settore sanitario, tramite la presentazione di casi reali che coinvolgono la sanità umbra.