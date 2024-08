Intanto galleggia ’Isola B’: catturerà gli insetti già dall’acqua

CASTIGLIONE DEL LAGO – Finite le operazioni di assemblaggio a terra e dopo un volo emozionante, IsolaB ha iniziato a galleggiare. Qualche giorno per le ultime rifiniture e sarà pronta per entrare in servizio al centro del Lago Trasimeno, a zero emissioni alimentata da energia 100% rinnovabile per dare il proprio contributo nelle attività di controllo dei Chironomidi. Così oltre ai trattamenti con larvicida e alle lampade Tofolamp mercoledì è stata posata in acqua a Castiglione quella che qualcuno ha già ribattezzato "la quarta isola" del Trasimeno.

