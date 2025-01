TERNI Si chiama “Insieme sostenibili“ la Comunità energetica rinnovabile (Cer) costituita da dieci imprese locali che si sono unite per produrre, consumare e condividere energia prodotta nel territorio da impianti di fonti rinnovabili. Nata da un’idea della società Garofoli, la Cer è stata costituita con il coinvolgimento di Confindustria Umbria, Legacoop Umbria e Confartigianato Imprese Terni. La comunità energetica, tesa a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera, ha la forma giuridica della cooperativa, si fonda sui principi della mutualità ed è senza fini di lucro. Le imprese che hanno fondato questa nuova realtà, riferisce Confindustria Umbria, sono Bilatron, Coblight, Cmt Cooperativa Mobilità Trasporti, Comunità Energetiche, Garofoli, Mich - Maestrale Innovation Creative Hub, Morelli Logistica e Servizi, Officine Bisonni, Pileri &eC. e Sistematica. La Cer si propone anche di sviluppare e diffondere l’utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato ed ha come sede legale quella di Confindustria Umbria a Terni. Nominato anche il cda della Cer, formato da Paolo Garofoli in qualità di presidente e dai consiglieri Vincenzo Briziarelli (Confindustria Umbria), Laura Caparvi (Umbria Energy), Michele Medori (Confartigianato Terni), Leonardo Pozzoli (Free Luce Gas), Roberto Ricci (Sistematica) e Marco Rosati (Cmt).