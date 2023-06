Fugge al controllo, inseguito: travolge due auto e si schianta

Perugia, 30 giugno 2023 - Una folle corsa lungo via Di Vittorio, la strada che conduce a Corciano paese, da Ellera. L’auto di un 43enne davanti, dietro la volante della polizia. Superato l’incrocio per la Conca del Sole, in prossimità di una curva, la vettura, che procede in contromano, incrocia un’utilitaria che va in direzione contraria. La ragazza che è alla guida prova a evitare l’auto, ma non ci riesce. L’altro mezzo la centra sulla fiancata e prosegue. Impatta con una seconda vettura, sulla quale viaggiano degli infermieri dell’Usl 1 impegnati nei servizi domiciliari.

La loro auto rimane danneggiata, ma in maniera lieve. Sono i primi a soccorrere la ragazza coinvolta. Ha preso un bel colpo e ha riportato alcune ferite alle gambe, forse a causa dei vetri andati in frantumi, ma è cosciente. Intanto l’auto in fuga ha finito la sua folle corsa. Senza più controllo dopo il violento urto, ha sbandato finendo sulla scarpata a destra della carreggiata, prima di ribaltarsi e finire, capovolta, sul ciglio della strada.

Il conducente, identificato poi appunto in un 43enne residente a Magione e denunciato, è rimasto ferito, incastrato tra le lamiere. Arriva la polizia e arrivano le prime vetture, le ultime a passare per molte ore, perché la strada viene chiusa, circolazione bloccata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Il guidatore viene recuperato dai vigili del fuoco e affidato al personale del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo porta al pronto soccorso: il 43enne è rimasto a lungo sotto osservazione. Arrivato in codice rosso all’ospedale, le sue condizioni, ora dopo ora, sono risultate meno critiche. Rimane da chiarire il motivo dell’improvvisa fuga e del tentativo di resistere a un controllo. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’automobilista avrebbe accelerato alla vista dell’auto della squadra volante, presumibilmente per sottrarsi alla verifica.