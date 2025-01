Inquinamento. L’assessore scende in campo

CORCIANO - Mozziconi di sigaretta raccolti uno a uno dall’assessore all’ambiente: così Corciano sensibilizza le comunità. C’era anche Giordana Tomassini, assessore comunale al Welfare, coesione sociale e ambiente, armata di pinze e contenitori, a contrastare l’inquinamento e tutelare il territorio di Corciano. "Durante le riprese del video natalizio, attraversando i luoghi – racconta l’assessore - ho colto l’occasione per fare un piccolo gesto per l’ambiente. Con le pinze telescopiche ho raccolto uno dei rifiuti più abbandonati con leggerezza: i mozziconi di sigaretta". Uno dei buoni propositi dell’assessore Tomassini e di tutta la Giunta comunale per il nuovo anno è quello di continuare a sensibilizzare i cittadini su un problema - quello dell’inquinamento e dei rifiuti dispersi - che seppur non risolvibile a breve, potrebbe sicuramente migliorare l’equilibrio dell’ecosistema con piccole buone pratiche quotidiane.