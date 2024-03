Iniziativa di solidarietà nel ricordo di Andrea

Una bella iniziativa di solidarietà verso un’istituzione culturale e formativa di Castiglione del Lago e di tutto il Trasimeno. Gli Antosupporters regalano uova di Pasqua agli studenti della Scuola di Musica del Trasimeno e agli studenti delle scuole presenti lunedì 25 alle 18 presso la Sala della Musica, dove si terrà un’esibizione dei “Piccoli Archi“ della Scuola di Musica. L’associazione “Antosupporters Onlus“, nata in memoria del giovane centauro castiglionese Andrea Antonelli, come ogni anno dedica un’iniziativa di vicinanza e supporto ai ragazzi che si impegnano per raggiungere uno scopo, un obiettivo sportivo o formativo, come in questo caso. "Abbiamo scelto la Scuola di Musica del Trasimeno – spiega Paolo Buchicchio, uno dei responsabili degli Antosupporters – perché si impegnano in un’attività culturale con passione e grande volontà: questa è anche la nostra filosofia e vogliamo premiare i giovani musicisti ed essere vicini a questa splendida realtà del Trasimeno".