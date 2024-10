Indisciplinati al volante. Sorpresi al cellulare: multati venti automobilisti

Sorpresi ancora al volante mentre utilizzano il telefono cellulare: ritirate due patenti di guida. Anche a Terni il personale della Polizia ha intensificato i controlli per chi utilizza lo smartphone, mentre si trova alla guida del proprio autoveicolo. Negli ultimi giorni lungo le principali vie della città sono stati effettuati numerosi controlli. "Si tratta di un fenomeno diffuso – spiega la Polizia – che compromette la sicurezza della circolazione veicolare all’interno della città e non solo. I destinatari delle sanzioni, infatti, utilizzando lo smartphone durante la marcia distolgono l’attenzione dall’attività di guida e dal controllo materiale del volante, creando un potenziale pericolo a se stessi e agli altri".

Proprio per questi motivi, nel corso dell’ultima settimana, le pattuglie della squadra volanti della Questura di Terni e della locale sezione di Polizia Stradale hanno elevato venti sanzioni proprio per l’utilizzo di smartphone alla guida, ritirando anche due patenti nei confronti di due soggetti recidivi alla condotta, contestata negli scorsi due anni. Entrambi gli automobilisti infatti sono risultati già multati per lo stesso motivo e in questi casi scatta proprio il ritiro della patente. L’attività di monitoraggio da parte della polizia prosegue costantemente lungo le strade di Terni. Si tratta di un’attività di controllo, costante e quotidiana, diretta al rispetto delle norme del codice stradale e finalizzata alla prevenzione di eventi che possano compromettere la propria sicurezza, ma soprattutto quella degli altri cittadini.