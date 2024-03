Classifica miglior clima 2024, in Umbria Perugia batte Terni

Perugia, 25 marzo 2024 – Perugia ha un clima migliore di Terni, peggiore di Bari, la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». Secondo all'indagine, Perugia si piazza al 47esimo posto nella classifica, all'88esimo la città di Terni.

Per ogni parametro considerato nalla ricerca è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città, a partire dai dati meteorologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2011-2021. Così, per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti alla città con il valore migliore.

Perugia è prima in Italia per brezza estiva, con 9,8 nodi medi giornalieri di vento nella stagione, calcolato su media 2011-2021, e ottava per indice di calore, con 45,8 giorni annui in cui la temperatura percepita è stata maggiore di 30 gradi (considerando la media del periodo 2011-2021). Limitati anche il numero di eventi estremi, con 11 giorni totali in cui la pioggia è stata maggiore di 40 millimetri. Il clima non è invece dei migliori per quanto riguarda le raffiche di vento. Perugia si attesta in questo caso al 105 posto, con 910 giorni totali con raffiche maggiori di 25 nodi nel periodo 2011-2021. E' in fondo ala graduatoria, all'80esimo posto, anche per i giorni freddi, oltre 10 l'anno, in cui la temperatura percepita è stata inferiore a tre gradi, come media nel decennio 2011-2021.

Peggiore il clima a Terni, che si piazza 88esimo in classifica. Non va malissimo per raffiche di vento - quelle superiori a 25 nodi si sono verificate in 53 giorni nel periodo 2011-2021- per le quali conquista il 27esimo posto, mentre è al 30esimo per giorni annui (uno) con la temperatura massima percepita inferiore a 3 gradi. E' ultima in Italia, al 107esimo posto, per ondate di calore, con 29 sforamenti all'anno superiori a 30 gradi per tre giorni consecutivi, calcolati sulla media del periodo 2011-2021, e 103esima per indice di calore, con 100,4 giorni annui con temperatura percepita maggiore di 30 gradi nella media del decennio 2011-2021.