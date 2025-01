"Incrocio pericolosissimo" lungo via Flaminia Vecchia

SPOLETO Da anni si attende che vengano completati i lavori lungo via Flaminia Vecchia, all’incrocio per la frazione di Collemarozzo e del Centro sportivo Flaminio, ma anche del sottopassaggio ferroviario di Madonna di Lugo. L’incrocio a raso è spesso luogo di incidenti ormai da diversi anni ed è interessato dal cantiere per il raddoppio ferroviario della tratta Spoleto-Campello. Il sottopassaggio è stato ricostruito solo in parte. È stato realizzato il nuovo ponte e anche i percorsi pedonali per l’attraversamento dei pedoni, che però non sono mai stati aperti e rimangono inaccessibili. I pedoni che percorrono via Flaminia Vecchia in direzione Spoleto, giunti all’altezza del sottopassaggio trovano addirittura il segnale di divieto di transito ai pedoni stessi, ma non essendoci altre strade, a loro rischio e pericolo, lo attraversano camminando sul ciglio della carreggiata. Il vecchio ponte deve ancora essere demolito. Inizialmente, proprio in prossimità dell’incrocio del Centro sportivo, era prevista la realizzazione di una rotatoria, ma ad oggi i lavori sono fermi e quell’incrocio a raso rimane pericolosissimo soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la struttura è frequentata da tanti giovani calciatori. C’è una sola via d’accesso e d’uscita e spesso si creano ingorghi. I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria sono in corso, ma il cantiere di Madonna di Lugo rimane fermo. L’appello dei frequentatori del centro sportivo per sbloccare la situazione di impasse è rivolto all’amministrazione comunale.