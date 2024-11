Incontro Comune-sindacati. Il tavolo di confronto sul bilancio di previsione

Incontro tra amministrazione comunale e sindacati in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027. Erano presenti per la Cgil Maurizio Maurizi e Barbara Mischianti, per la Cisl Antonello Paccavia e Alessandro Mencaccini, per la Uil Sandro Belletti e Ferruccio Falcini. La riunione ha evidenziato come nel bilancio di previsione sia preventivato il mantenimento di tutti i servizi destinati a famiglie e persone, per qualità e quantità. Non varieranno le tariffe dei trasporto, dell’asilo nido e della mensa scolastica e di tutti gli altri servizi a domanda individuale. Confermata la progressività dell’addizionale Irpef, dell’Imu e del canone unico patrimoniale. "Dal bilancio – precisa il Comune – emerge grande attenzione agli investimenti sull’edilizia scolastica, alla manutenzione di strade, agli edifici pubblici e al territorio, al dissesto idrogeologico. Il 2025 inoltre vedrà l’inaugurazione delle nuove scuole di Niccone, Verna e Calzolaro". E ancora: altri interventi riguarderanno Piazza Michelangelo (290mila euro) e la Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie) Mavarelli-Pascoli (165mila euro); per quanto riguarda il Pnrr si avrà la riqualificazione di Piazza Mazzini per un milione e mezzo di euro; la ristrutturazione del Centro San Francesco (990mila euro); la ristrutturazione del museo di Santa Croce (480mila euro); la ristrutturazione del cavalcavia in via Madonna del Moro (1 milione e 100mila euro). Attenzione anche al dissesto idrogeologico con la sistemazione delle sponde del Tevere e del Fosso Rio (480mila euro). "Sempre riguardo al Tevere – dice l’ente – stanno andando avanti altri due interventi: la passerella sul fiume, presso la centrale idroelettrica, per 1 milione e 400mila euro ed un percorso ciclo-pedonale sulla sponda destra del fiune (900mila euro) da Mola Casanova a Montecorona". Centomila euro sono stati previsti per la manutenzione stradale. Confermata la lotta all’evasione fiscale; mantenute le borse di studio per studenti meritevoli per 10mila euro. Nel 2025 partirà la realizzazione del nuovo asilo nido comunale per 2,5 milioni (accanto alla scuola M. Monini). Verrà assunto altro personale comunale per reintegrare i pensionati, numerosi. Sindacati e amministrazione attueranno un attento monitoraggio sui problemi legati al sisma, all’ospedale e alla situazione dell’occupazione locale.

Pa.Ip.