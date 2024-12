Incontro al ministero per le acciaierie

"L’incontro al Mimit sulle acciaierie di Terni Ast-Arvedi, al quale hanno preso parte, col ministro Adolfo Urso, i rappresentanti della Regione Umbria, dell’azienda, del Comune e delle organizzazioni sindacali consente di fare un passo in avanti nella vertenza in corso. Positiva la stesura di un cronoprogramma, che da qui a febbraio porterà alla stesura dell’accordo di programma tra le varie istituzioni e l’azienda, al fine di rilanciare un polo siderurgico molto importante e strategico per l’Umbria come per l’Italia": lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco (nella foto). "Il ministero delle Imprese - sottolinea Prisco - si occupa della vertenza con solerzia. Dirimenti le determinazioni della Regione sulla concessione della centrale idroelettrica, entro fine gennaio: la riduzione del costo dell’energia è condizione chiave per la realizzazione del piano industriale elaborato dall’azienda".