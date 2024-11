Incontri, film e degustazioni per ’I sapori del cinema’

Gran finale per “Umbria, i sapori del cinema”, il progetto di promozione turistica della Regione che valorizza le eccellenze dell’olio e del vino attraverso la settima arte. L’ultimo week-end è affidato al PerSo Film Festival con proiezioni, incontri, degustazioni tra Magione e Perugia, a ingresso libero. Si comincia oggi alle 18.30, nei saloni della Cantina Castello di Magione con lo Spazio VR per vivere l’esperienza di film in realtà virtuale ed aumentata. Alle 19 incontro con il celebre sceneggiatore Stefano Rulli in dialogo con Andrea Fioravanti su “Vedere tra le righe: la scrittura è figlia unica” e a seguire alle 21.15 proiezione di “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti, di cui Rulli ha firmato la sceneggiatura. Domani si riparte con una passeggiata teatralizzata all’Abbazia di Santa Maria Valdiponte a Montelabate, alle 10.30 con aperitivo, nel pomeriggio alla Cantina Castello torna la realtà virtuale e aumentata dalle 17 alle 20 e alle 17.30 c’è il laboratorio “Storie di plastilina” per bambini e ragazzi. Alle 18 il format radiofonico Bar Traumfabrik propone un live in esterna ispirato alla serie “Boris”: uno show tra aneddoti, ospiti e collegamenti che culmina alle 19 con l’atteso incontro con Paolo Calabresi (nella foto), l’Augusto Biascica di Boris per ripercorrere con lui i momenti più significativi della serie e dell’omonimo film, che si vedrà alle 21.15. Infine, domani alle 10 al ristorante inclusivo Numero Zero di Perugia per una video lezione tra i luoghi della città che sono stati il set di film con il racconto di Carlo Guerrini. Info e prenotazioni: [email protected]